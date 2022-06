Cizre’de 4-6 yaş Kur'an kurslarının coşkulu yıl sonu şenliği

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğü bünyesindeki 46 yaş Kur'an kursları tarafından düzenlenen yıl sonu şenliği vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü.

46 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için Cizre şehir stadında yıl sonu şenlikleri adı altında etkinlik düzenlendi. Vatandaşların türbinleri doldurduğu etkinlik Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'anı Kerim tilaveti ve mealiyle başladı. Çocuklar daha sonra Kur'an kurslarında öğrendikleri ezan, şiir, dua, kısa süreler, semazen ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi. Etkinliğe Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, İl Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, kurum müdürleri ve çocukların aileleri katıldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, ”Bizim için yurt satında ahlakıyla, maneviyatıyla devlete, millete hizmet edecek gençlerimize ihtiyacımız var. İlçedeki Kur'an kursu sayısını her geçen gün arttıracağız. Bu coğrafyada ilim, tedrisat, ahlak ve maneviyat yaşatmamız gereken en önemli değerlerdir” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında 46 yaş Kur’an kurslarının mezuniyet şenliklerinin coşku içerisinde yapıldığını ifade eden Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan, ”Bu çocuklarımıza her öğrettiğimiz şey mermer üzerine yazı yazmak gibidir ki asırlar onu yıpratamaz. Onun için dinimizi, Peygamberimizi, Kur’anı Kerim’i, milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini, insanlarla kucaklaşmayı, insanlara saygılı ve sevgiyle davranmayı öğreten ve yaşatan bu kurslarımıza her birimiz minnet borçluyuz” diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, semazen gösterisi ve Kur’an’da isimleri geçen Peygamberlerin zikredildiği etkinlikte protokol üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.