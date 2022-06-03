

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, şüphe üzerinde durdurulan TIR'da narkotik köpeK 'Erez' ile yapılan aramada 51 kilo 75 gram esrar ile 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde şüphe üzerine TIR durduruldu. Narkotik köpek 'Erez' ile yapılan aramada, TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-06-03 16:46:15



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