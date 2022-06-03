Şırnak'ta 51 kilo esrar ve kaçak sigara ele geçirildi

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– Şırnak’ın Cizre ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde terörün finans kaynağına darbe. Operasyonda, 51 kilo 75 gram esrar ve kaçak sigara ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellenmesine yönelik olarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03 Mayıs 2022 tarihinde Cizre ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 51 kilo 75 gram esrar, 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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