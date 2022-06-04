Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri´nde akıntıya kapılan iki çocuktan İdris Pütrü (17) yaşamını yitirdi, Zekeriya Negiz (13) ise kayboldu.

Nur Mahallesi Kurtuluş köyü kum ocakları mevkisinde dün akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri´ne giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, jandarma, Bitlis ve Tatvan emniyetinden ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla sabah saatlerinde İdris Pütre´nin cansız bedenine ulaşıldı. Zekeriya Negiz´i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2022-06-04 13:07:38



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