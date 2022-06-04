Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak´ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan İdris Pütrü'nün otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Pürtü'nün cenazesi, Nuh Nebi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İdris Pütrü, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İdris Pütrü ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'i arama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-06-04 15:57:20



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