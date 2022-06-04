Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3)

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ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar, Negiz'in cenazesini sudan çıkartırken nehir kıyısında bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.

Zekeriya Negiz'in cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2022-06-04 17:30:32



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