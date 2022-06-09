Silopili öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetiştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopili öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetiştiriliyor

İHA

– Şırnak'ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda öğrenciler, Sıfır Atık Projesi ile sınıf ve bahçelerde kurulan atık kutularıyla, plastik, kâğıt ve evsel atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Silopili öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetiştiriliyor

– Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu’nda öğrenciler, Sıfır Atık Projesi ile sınıf ve bahçelerde kurulan atık kutularıyla, plastik, kâğıt ve evsel atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.
Silopi ilçesinde Koç İlkokulunda başlatılan Sıfır Atık Projesi ile öğrenciler sınıflar, kütüphane, kantin, konferans salonu ve okul bahçesinde plastik kâğıt ve evsel atık kutuları oluşturdu. Öğretmenler, bilişim ağı üzerinden atık eğitimlerine katılarak sertifika alırken odak noktası olarak seçilen öğrencilere ise, uygulamalı olarak eğitimler verildi. Çevre dostu okulda geri dönüşüm bilinciyle yetiştirilen öğrencilerin aileleri de projeye dâhil edildi. Öğrenciler, evlerindeki atıkları okula getirerek çevreye ve okul bütçesine katkı sağlıyor. İlk etapta 30 Haziran’a kadar en az 30 ton atık kâğıt ve 1 ton plastik atık geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.
Koç İlkokulu Müdürü Ömer Değer, projede odak nokta olarak öğrencileri seçerek eğitim verdiklerini söyledi. Bilişim ağı üzerinden verilen atık eğitimlerine katıldıklarını belirten Değer, “Sertifikalarımızı aldık. Okulumuzun altyapısını oluşturduk. Sınıflar, konferans salonu, kantin, öğretmenler odası ve okul bahçesi için gereken ekipmanları temin ettik. Her sınıfımıza plastik ve kâğıt kutuları bıraktık. Bahçemizde çöpe atma basket at pankartlı basket potalarımız var öğrencilerimizi sürekli teşvik ediyoruz. Ailelerimizi de bu işe katmak için her öğrenci muhakkak evde pet ve çöpleri okula getirip hem okullarına katkı hem kazandırmış olacağız. İlk etapta 30 Haziran’a kadar en az 30 ton atık kâğıt 1 ton plastik atık geri dönüşüme kazandırmak hedefimizdir. Daha sonraki süreçte bu katkı artacaktır. Bu şekilde topladığımız her 1 ton atık kâğıdın çevreye katkısı 17 yetişkin ağacı kurtarmış oluyoruz. Bir plastiğin doğada 100300 yıl arasında kaybolduğu düşündüğümüzde bir ton plastik atığın doğaya ne kadar faydasının dokunduğu malumunuzdur" dedi.
Öğrencilerden Mehmet Selim İnceses, sıfır atık projesinde atık avcısı olduğunu belirterek, çevreye verdiği katkıdan dolayı mutu olduğunu söyledi. Bayrak Mutlucan ise, bahçede ve evdeki atıkları okula getirerek atık potasına attıklarını ifade etti.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğrenci velileri katıldı. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte projenin amaç ve hedefleri aktarıldı. Ardından İlçe Milli Eğiti Müdürü Murat Bilen öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor Adetini 3 bin 500 liradan satıyorlar
YEREL HABERLER İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor Adetini 3 bin ...
Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri ...
Şırnak’ta askeri birlikler yaralı dağ keçisini buldu, ekipler tedavi altına aldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta askeri birlikler yaralı dağ keçisini buldu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.