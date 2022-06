Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 10 Haziran 1990 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında katledilen 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.



Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı. Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine Bağlı Çevrimli köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 27 cana duyulan özlem her geçen gün artıyor. Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığı ziyaret edildi, Kur'anı Kerim okundu.



Anma törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kurum siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “32 yıl önce şehit olan 27 kardeşimize rahmet dileyebilme şansını yakalayabilmekten mutluluk duyuyorum. Böyle acılarımızı yeniden hatırlattığımız bir günde sizleri bu acılarınızı paylaşabilmekten büyük memnuniyet duydum. Ebetteki niyetimiz bugün tekrar üzülmek değil. Tekrar o günleri yaşamak değil. Bunun için burada değiliz. Ancak geçmişten ders almak adına bir daha geçmişte yaşadığımız acı olayların tekerrür etmemesi adına unutmamamız gereken bir vahşete tanıklık etmiş insanların acısını paylaşıyoruz. 7’si bebe yaşında çocuk, 12’si kadın 27 insanımızın bir gecede gelip katlettiler. Bu tek örnekte değil. 40 yıldır bu coğrafyanın insanı çok ağır bedeller ödedi. Çocuklarımız kadınlarımız, gençlerimiz, babalarımız hepsi ayrı ayrı ama hepsi birbirinden acı ağır bedeller ödediler. Bugünlere geldik. Şükürler olsun bugün bizler bugün yine buralardayız. Köyümüzde yaşamaya devam ediyoruz. Devletimiz bütün imkânları, bütün unsurları ile Şırnak’ımızın her noktasında ama onlar onursuzca kaçacak delik arıyorlar. Esas itibari ile bu olaylardan ders alanlar 40 yıldır ödediğimiz bedelleri görerek bir daha ne bölge halkına ne de milletimizin ne devletimizin böyle ağır bedeller ödemesine fırsat vermememiz lazım. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımızın canları, kanları üzerinden kendilerine ikbal arayanlar, başkalarına yaptıkları uşaklıklarda mertebe kazanmaya çalışanlara onların üzerinden siyaset yapanlara fırsat vermememiz lazım. Bugün sanki hiçbir şey yokmuş gibi sanki 40 yıldır yaşanan acıları bu coğrafyanın garip, masum insanları, bu coğrafyanın silahsız köylüleri, kasabalıları yaşamamış gibi yüzsüzce fütursuzca karşımıza geçip hala devletten hesap sormaya kalkışanları görüyoruz. Biz her zaman buradayız, vatandaşımızın yanındayız. Bugüne kadar gösterdiğiniz hassas ve vatansever duruşunuzu muhafaza ettiğiniz sürece Allah’ın izniyle bir daha bunlara fırsat vermeyeceğiz, bir daha böyle günleri görmeyeceğiz. Milletimizin hiçbir ferdi ülkemizin hiçbir köşesinde yıllar önce yaşanmış yıllardır da devam eden bu acılara bir daha şahit olmak istemeyiz. Bundan sonra var gücümüzle aynı hadiseleri yaşanmaması için sağlık, huzur içinde yoluna devam edebilmesi az önce burada gördüğümüz o küçük yavrularımızın ellerinin sadece kalem tutabilmesi hiç kimsenin onları kaçırıp ellerine silah vererek, taş vererek devletine ve kendi öz milletine kurşun sıkmak üzere yetiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Hep birlikte bu güzel coğrafyada nasıl bin yıldır yaşamışsak bu mazlum coğrafyada en dirayetli ve bölgesine hamilik yapan büyük devletin onurlu vatandaşları olarak hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Rabbim bütün kardeşlerimize rahmet etsin” dedi.



Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Bölücü terör örgütüne, Dünya tarihine damgasını vurmuş 5 bin yıllık Türk milletinin, 2 bin 100 yılık geçmiş devlet tecrübesi ve deneyimi olan bu konuda dünyada devletlere ve milletlere öncü olmuş olan Türkiye Devleti Cumhuriyeti ve onun öncesindeki devletlerle birlikte gücünü göstermiş olan aziz milletimiz. Bu terör örgütüne özellikle bugün burada Çevrimli köyü katliamına benzer bir sürü katliam, gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı ayrım yapmadan silahsız masum halkımızı katletmiştir. Ancak, devletimiz olarak biz hiçbir zaman bu terör örgütünün emeline ulaşmasını asla ve asla müsaade etmemişiz. Bu konuda da devletin gücünü her zaman vatandaşımızın yanında hissettirmişiz. Bu konuda son dönemlerde de verdiğimiz mücadeleleri göz önüne aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülkemizin sınırların dışında yine örgütün beslendiği bütün kaynakları kurutmak amacıyla operasyonlarımız aralıksız sürmektedir. Burada 3 yaşında bir kız çocuğunda şehit edildiğini görüyoruz. Özellikle kendisini Kürt halkın temsilcisi olarak gördüğünü iddia eden hain terör örgütünün buradaki vatandaşlarımızı katletmesini asla ve asla unutmadık, unutmayacağız. Bakın biz buradayız, ama onlar kaçacak yer arıyorlar. Vatandaşlarımız emin olsunlar ki devletimiz her daim sizlerin yanındadır. Sizlerin güvenliği, huzuru bizim teminatımız altındadır. Çevrimli köyü halkının vatanı için verdikleri mücadele için şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Çevrimli köy Muhtarı İbrahim Özbay da, “Hepimizin bildiği gibi terör örgütü başımıza bela olmuştur. Yaptıkları katliamlar ve cinayetlerin izleri doludur. Bir tanesi de 32 yıl önce Çevrimli köyünde 10 Haziran 1990 yılında yaptıkları katliamdır. Bu katliamda 27 akrabamız şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü unutmasın ki biz bu katliamları unutmammışız. Bütün dünya bilsin ki bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Terör örgütün yaptığı vahşet ve cinayetleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah böyle bir gün bir daha yaşatmasın” dedi.

