Şırnak’ta 19 şehit adına “Şehitler Kütüphanesi” açıldı

Şırnak ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde terör örgütü saldırısında şehit düşen 19 güvenlik korucusu, polis memuru ve asker adına oluşturulan “Şehitler Kütüphanesi” açıldı.

Şırnak’ta faaliyet gösteren Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nce, Kumçatı Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve şehit aileleri tarafından yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye burada 40 yıldır çok büyük, çok ağır bedeller ödedi. Maddi kayıplarımız bir tarafa, sosyal kayıplarımız bir tarafa biz çok ağır can kayıpları yaşadık. Binlerce askerimizi, jandarmamızı, polisimizi, korucumuzu şehit verdik. Ama binlerce sivilimizi, bebeğimizi, çocuğumuzu, yavrumuzu, eşimizi kaybettik. Hunharca, zalimce 1315 yaşlarında dağa kaçırılıp eline silah verdikleri kendi kardeşine kendi atasına kendi köylüsüne, kendi komşusuna düşman ettikleri çocuklara evlatlarımızı katlettirdiler. Hepimiz büyük bedeller ödedik. Ve bu toprakların herhangi bir şekilde işgal edilmiş topraklar olmasına asla rıza göstermeyecek dirayetli imanlı inançlı halkımız, korucularımız, köylülerimiz vardı. Onlarda topyekun bir mücadeleyi, direnmeyi yaşamlarının en önemli anlamı gördüler. Bu bedellerle bu mücadelelerle bir taraftan halkımızın hiçbir şekilde baskıya zulme ihanete ve alçaklığa teslim olmamasına diğer taraftan özellikle 15 Temmuz’dan sonra cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşları terör nereden gelirse gelsin içerden veya dışardan kaynağı nerede olursa olsun topyekûn mücadele azmi ile bugünlere geldik. Bugün huzur içinde güven içinde geleceğine umut ile bakan bir Şırnak’ımız, Güçlükonak’ımız, Cizre’miz, Silopi’miz, Uludere’miz, Beytüşşebap’ımız var. Elhamdülillah coğrafyamızın tamamı böyle. Kütahya’da, Elazığ’da, Uşak’ta hayat nasıl devam ediyorsa Hakkâri’de, Şırnak’ta, Siirt’te de devam etmesi sağlayabildik. Bunda burada hiçbir şekilde inançlarından vazgeçmeyen canları pahasına vatanlarını korumayı şiar edinmiş şehitlerimiz ve bunlar gibi yüzlercesinin çok büyük emekleri var. Allah hepsinden razı olsun. Milletimiz gördüğü bugünlerin onların eseri olduğunu onların mücadelesinin eseri olduğunu çok iyi biliyor. Bu kütüphaneler ile ya da hazır bulunduğumuz çevrimli anma etkinliği ile hiçbirimizin amacı hiçbir şekilde acılarımızı tazelemek yeniden o günleri hatırlamak, üzülmek değil. Tam tersine şehitlerimizi gururla anmak hem de bir daha hiç kimsenin bizim üzerimizden oyun oynamaması, hiç kimsenin bizim çocuklarımızın canı, kanı üzerinde kendi adlarına başka hesaplara girmemesi, hiç kimsenin bizim evlatlarımızın istismar ederek kendilerine daha fazla gelecek arayamaması, kimsenin bu ülkede Amerika’nın ve diğer emperyalistlerin oyuncağı tuzağına düşmemesi kuvvetle hatırlanması için yapıyoruz. Biz ne katliamları unutacağız ne katillerini unutacağız, ne şehitlerimizi unutacağız, ne de kadınlarımızı, çocuklarımızı katledenleri unutacağız nede karşımıza çıkıp hiçbir şey yaşanmamış gibi nede onlara güzellemeler düzenlerin oyununa geleceğiz, ne cezaevi cezaevi dolaşıp onların hamilerini ziyaret ederek onlar şirin görünmeye çalışarak onlarla bir şekilde kirli ortaklıklar kurmak isteyenlerin oyunlarına geleceğiz. Biz milletimizle beraberiz, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle beraberiz. Biz askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuzla beraberiz ama biz sözde değil özde beraberiz. Biz onlarla beraber olmanın ne demek olduğunu da neyi gerektirdiğini de çok iyi biliriz. Birileri gibi hem şehitlerimize rahmet okuyup hem de şehitlerimizin katilleri ile kol kola gezerek siyaset yapmıyoruz diye utanmadan insan içine çıkmayız. Biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde bu milletin geleceğine, istikbaline, birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, insanların birlikte yaşama arzusuna, kardeşliğine kim kast ediyorsa onların karşısında dimdik durur ve bunu her ortamda dile getirmekten çekinmeyiz. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları yaşatmasın. Bir daha bu coğrafyada hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir ana evladını kaybetmenin acısını yüreğinde hissetmesin” dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, “Topraklar, eğer üzerinde şehitler varsa, o toprak için mücadele veren insanlar varsa o zaman vatan oluyor. Anadolu toprakları çok ciddi mücadeleler verilerek vatan yapılan topraklar ki, Türkiye Cumhuriyeti ve ondan önceki devletler bin yıldır bu toprakları vatan edinmiş. Bu süre içinde birçok şehidimiz olmuş. Özellikle Şırnak’taki hemşerilerimiz Şırnak’ımızın ve ülkemizin vatan toprakları olarak devam etmesi için çok büyük mücadeleler vermişler. Bu mücadele çok büyük bir mücadeledir. Biz şehitlerimizi asla unutmadık ve unutturmayacağız. Dernek başkanı Hatice Atan, çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. İlimizde, bu manada gençliğimize de örnek oluyorlar. Gençliğimize vatanın ne demek olduğunu, şehitliğin ne demek olduğunu, mücadelenin ne demek olduğunu, mücadele sonucu bu toprakların vatan kılındığını ve kılınmaya devam ettiğini bize burada en güzel şekilde gösteriyorlar. Bu kütüphane de de çocuklarımız şehitlerimizi sürekli anarak, eğitimlerini alarak ve geleceğe ışık saçacak şekilde kendilerini yetiştirerek, bu toprakların nasıl vatan kılındığını ve nasıl vatan olarak devam ettiğini asla unutmayacaklar” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, “bölgede çok güzel bir huzur ortamı var. Bir etkinlik alanı haline geldi Şırnak. Bu işte bu kahramanlarımızın sayesinde oldu. Eskiden yapamıyordu, şimdi bu dağların hepsini karış karış geziyoruz. Bu şehitlerimiz adına kütüphane açmak çok büyük bir manevi olarak her zaman gönlümüzde yerleri vardır” diye konuştu.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, “Şırnak eskiden hep terörle anılıyordu, ama bu şehirde en çok şehit verilen illerin başında Şırnak geliyor. Kütüphanemizin bütün çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bu bir gönül işidir, bu bir ekip işidir. Bu gün buralarda isek şehitlerimizin sayesindedir” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehitler Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Bilgin ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edildi. Kütüphanede öğrenciler bir yandan ders çalışırken diğer yandan satranç gibi zeka geliştirici oyunlar oynuyorlar.

