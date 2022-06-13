Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 06 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Bir üst mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.