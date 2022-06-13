Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor

İHA

Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor

Şırnak’ta terörle mücadelede yapılan operasyonlarda güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor.
Şırnak merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 06 12 Haziran 2022 tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1,85 gram metamfetamin, 1,53 gram eroin, 2.130 paket kaçak sigara, 216 litre kaçak akaryakıt, 20 adet cep telefonu, 483 kutu tıbbi ilaç, bin 735 adet emtia malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.
Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 18 şüpheli asayiş, 12 şüpheli kaçakçılık ve 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 31 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Kaçakçılık ve terörle mücadele bünyesinde operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı heyecanı
Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu öğrencisine yemek ziyafeti
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu ...
Şırnaklı kardeşler okudukları okulun idarecisi ve öğretmeni oldu Şırnaklı baba 7 kızını üniversiteli yaptı, ikisi okudukları okulda idareci ve öğretmen oldu
YEREL HABERLER Şırnaklı kardeşler okudukları okulun idarecisi ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.