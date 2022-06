Şırnak’taki 18 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Şırnak Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, 18 yıl sonra düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende taraflar, karşılıklı dualar edip el sıkışarak kan davasına son verdi.

Silopi’de 18 yıl önce Bilen ve Değer ailesi arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra başlayan kan davası, düzenlenen barış töreni ile son buldu. Bölgenin kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu’nun uzun süredir devam eden girişimleri sonrası Silopi’nin tüm kanaat önderleri, din adamları, mahalle muhtarları ile ilçe protokolünün hazır bulunduğu barış töreni imamların Kur'an'ı Kerimden sureler okuması ve duaları ile başladı. Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu’nun yaklaşık 3 ay boyunca 2 tarafla görüşerek kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, kan davası barışla sonuçlandı.

Kaymakam Can Kazım Kuruca, Hz. Nuh’un mirası olan kardeşlik, birlik, beraberlik düsturuyla bu topraklarda el ele gönül gönülle birlikte yaşıyor yaşamaya da devam ettiklerini söyledi. Bazen öyle oluyor ki, kardeşler arasında da sorun yaşandığını aktaran Kuruca, “Benzer bir olayı maalesef 2004 yılında Silopi’de yaşadık. Unutmak istediğimiz üzerine perde çekmek, istediğimiz bir daha görmek, yaşamak istemediğimiz menfur bir olay yaşadık. Bugün burada bunun en güzel örneklerinden biri için bir araya geldik. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Haşim Bey’e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun” dedi.

Kanaat önderi ve aynı zamanda bu yapılan barışın baş mimarı Haşim Haşimoğlu Kürtçe yaptığı konuşmasında ailelere seslenerek daha önceden yaşanmış bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması için gençlere sahip çıkılmasını istedi.

Barış törenine, Kaymakam Can Kazım Kuruca, Kaymakam Refiki Kübra Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Vedat Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, mahalle muhtarları, din adamları ile her iki aile mensupları yanı sıra iki ailenin de Irak’ta yaşayan mensupları katıldı.

