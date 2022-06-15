Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KEZBAN, CİZRE'DE TOPRAĞA VERILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakcak´ın cenazesi uçakla önce Mardin´e, ardından karayolu ile Şırnak´ın Cizre ilçesine getirildi. Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, yapılan tabut değişiminin ardından dini vecibeleri yerine getirildi. Cenaze, hastane morgundan çıkarıldığı sırada genç kızın yakınları ağıtlar yaktı. Kezban Sakcak´ın cenazesi Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla defnedildi.(DHA)Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2022-06-15 00:13:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.