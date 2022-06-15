Van’da şehit olan polisin adına Cizre’de kütüphane açıldı

2012 yılında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan polis noktasındaki görevi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Tuncay Akyüz’ün adına Şırnak’ın Cizre ilçesinde kütüphane açıldı.

10 yıl önce Van’da görev yaptığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan evli ve bir çocuk babası Tuncay Akyüz’ün adına Cizre’de Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği paydaşlığında Cumhuriyet İlkOrtaokulunda kütüphane açıldı. Kütüphane açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, ilçe protokolü, polis memuru Tuncay Akyüz’ün aile fertleri katıldı.

Osmaniye’den şehit oğlu adına açılacak olan kütüphane için Cizre’ye gelen Şadiye Akyüz, "Çok duygu yüklü anlar yaşıyorum. Evladımın isminin bu okulda yaşatılması beni çok mutlu etti” dedi.

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