Silopi’de bilgi yarışması düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Final Okullarında öğrencilerin yeteneklerini sınamaları için bilgi yarışması düzenlendi.

Lise sınıflarını kapsayan bilgi yarışmasında öğrencilere genel kültür ve genel yetenek alanlarında 20 soru soruldu. Jüriliğini öğretmenler Firdevs Tavaş ve Elif Aybi’nin yaptığı bilgi yarışmasını 11/A sınıfı kazandı. Birinci olan öğrencilere ödül olarak deneme seti ve tatlı ikramı yapıldı. Final Okulları Kurucu Müdürü Ali Aytış, “Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak, bilgi ve becerilerini sınamalarını sağlam ve aynı zamanda eğlenceli zaman geçirmeleri için böyle bir yarışma düzenledik” dedi.

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