Şırnak'taki Diril çiftçi davasında sanığa tahliye talebine ret



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020'de kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril (65) ile hala kayıp olan Hürmüz Diril (71) çiftiyle ilgili davanın ikinci duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Davada tutuklu yargılanan Apro Diril'in avukatları ve savcılık tahliye talep ederken, mahkeme Diril'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020´de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril´e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açılan davanın 2´nci duruşması bugün Şırnak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya Diril çiftinin çocukları ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Apro Diril mahkemede hazır bulunurken, diğer sanıkların ise avukatları katıldı.

'CEZAEVİNDEKİ PKK'LI TERÖRİST TANIK OLARAK DİNLENDİ'

Olayın gerçekleştiği dönemde PKK terör örgütünün Bestler Dereler bölgesi sözde sorumlusu Fırat Şişman, duruşmaya Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katılarak tanık olarak dinlendi. Şişman, olayı PKK´nın yapmadığını, yaptıkları araştırma üzerine Hürmüz Diril´in hazine bulduğunu ve Apro Diril ile arkadaşlarının bu yüzden baskı kurduklarını söyledi. Ayrıca Apro Diril´in olayı gerçekleştiren kişi olmasa bile yapanları bildiğini anlattı. Savcılık ve avukatları, Apro Diril´in tahliyesini ve adli kontrol ile serbest bırakılmasını istedi. Apro Diril´in avukatları ayrıca Hürmüz ve Şimuni Diril´in telefon kayıtlarının incelenmesini, kimlerle görüştüklerinin tespit edilmesini ve otopsi raporunun tartışılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Apro Diril´in tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi 29 Eylül´e erteledi.

'TELEFON GÖRÜŞMELERİ ÇÖZÜLDÜĞÜNDE SUÇUN AÇIĞA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Diril ailesinin avukatlarından Nihat Öner, "Aslında şaşırdık. Savcılıktan şahsın tahliye talebi beklemiyorduk. Bize göre şahsın içerde kalması, tutuklu kalması için bir sürü sebep var. Bir sürü maddi delil var. En büyük delilimiz Hürmüz Diril´in bulunamaması. Dolayısıyla bu şahıslar dışarda olduğu sürece delilleri karartacağını düşünüyorduk. Savcılık her ne kadar bunu talep etse de mahkeme bunu oy çokluğu ile reddetti. Bazı taleplerimiz oldu. Özellikle İ.Y'nin evinde bulunan silahla ilgili; bulduğumuz bir dipçik parçası var. Silaha ait olduğunu ve o silahın da normalde Hürmüz Diril´i ait olduğu söyleniyor. O yüzden karşılaştırmak istedik. O da çıkarsa biraz daha maddi delile sahip olacağız. Dosyada telefon tapeleri, iletişim bilgileri geldi. Çok kalabalık. Ses çözümleri yok. Bilirkişiye gönderilecek. Özellikle bu şahısların bu suçu örtbas etmesine yardım eden bazı şahısların tespitine yönelik taleplerimiz oldu. Diğer şahısların da mutlaka tutuklanması gerektiğini söylüyorduk. Bu yönde üzgünüz. Telefon görüşmeleri çözüldüğünde suçun daha da açığa çıkacağını düşünüyoruz. Heyetin savcının talebini reddetmesi olumluydu. Duruşmada 29 Eylül´e ertelendi. Süreç şu anda devam ediyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-06-16 17:45:02



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