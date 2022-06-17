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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta 159 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA

Şırnak’ta 159 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şırnak’ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 159 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
Şırnak Şehri Nuh İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Bilgin, çocuklara karnelerini dağıtarak tatil konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Bilgin, “Çok şükür korona virüs dahilinde okullarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz, velilerimiz çok güzel mücadele verdiler. Bu eğitim öğretim döneminde zorunlu tatil yapmadan eğitim öğretim dönemini tamamladık. Burada öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin çok büyük emeği var. Bu vesile ile hepinizi ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizler bizlerin yarınlarısınız, geleceğisiniz. Bu manada özellikle Şırnak’ımız için ayrı bir öneminiz var. Ülkemizin en genç nüfusa sahip iki ilinden birisiniz. Birçok alanda ülke birinciliklerimiz var. Bu anlamda öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tatiliniz çok güzel bir şekilde geçiriniz. Bu sürede güzelce eğlenin. Boş zamanlarınızda kitap okuyun. Anne ve babalarınızı da üzmeyin, onlara da yardımcı olun. Mutlu ve güzel bir tatil geçirin. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazırlıklı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde başlamanızı yüce Allah'tan diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.
Karne törenine Vali Osman Bilgin'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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