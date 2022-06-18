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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Valisi Bilgin, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

İHA

Şırnak Valisi Bilgin, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sıkıntıları çözmek için yerinde incelemelerde bulunup muhataplarla toplantı gerçekleştirdi.
İstişare toplantısının ana maddelerinden biri günübirlikçilerin bekleme sorunları ile geçişleri, ihracatçı ve iş insanlarının gümrükte bekletilmemesi için öneriler, ihracat yükünü taşıyan tüm araçlara ÖTV’siz akaryakıt tahsisi, günübirlik olarak girişçıkış yapan Irak plakalı araçlara ayrıcalık tanınmaması, habur modernizasyon çerçevesinde yapılan yaya geçiş tünelinin gözden geçirilmesi, yasal çerçeveler içerisinde Habur Sınır Kapısı'nın diğer bazı kapılarda olduğu gibi yaya geçişlerine açılması gibi öneriler alınıp not edildi. Toplantıda resmi harç ve vergiler dışında vatandaştan bir kuruş dahi tahsil edilmeyeceğini belirten Vali Bilgin, "Bugünkü detaylı istişare toplantısının çok faydalı olduğunu gördük, tüm muhataplar ile yüz yüze sorun ve çözüm önerilerini değerlendirdik. Bu çerçevede şoförlerden spora destek adı altında alınan 5 lira artık alınmayacak. Bekleme sahası olan tır parkının daha güvenilir olması için varsa eksik kameralar tamamlanacak, şebekesi zayıf olan telefon operatörleri ile iletişime geçilip mağduriyetin giderilmesi sağlanacaktır. Günübirlik olarak Irak’a gidip gelen ve kendilerine ayrıştırıcı bir telaffuz olan "karınca" kelimesi kesinlikle kullanılmayacak. Çünkü onlar günübirlikçilerdir. Onların da bekleme sorunları var. Kendilerinin temsilcisi de toplantıda hazırdı, kendisinden de dinledik. Bu toplantının tüm notlarını tekrar değerlendirip sonuçları tüm katılımcılara yollayacağız" dedi.
Toplantıya Vali Bilgin yanı sıra, kurum amirleri ve konuya ilişkin muhataplar katıldı.

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