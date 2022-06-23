Üs bölgesinde görevli asker, kaplumbağaya elleriyle su verdi

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi´nde görevli asker, bitkin halde bulduğu kaplumbağaya, avucuna doldurduğu sudan içirdi.

Namaz Dağı Üs Bölgesi´nde görevli askerler, arazide bitkin haldeki kaplumbağayı fark etti. Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı. Su içtikten sonra kaplumbağaya yeşillik de verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-06-23 13:17:12



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