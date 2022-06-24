Cizre’de şiddetle mücadele toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakam Mehmet Tunç'un başkanlığında kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Tunç’un başkanlığında sosyal hizmet merkezi müdürlüğü çocuk koruma ilçe koordinasyon kurulu ile kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu ve ilgili birim amirlerinin katıldığı izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2021 yılı verileri değerlendirilerek mevcut durum ile ilgili 2022 yılı için önlemler alındı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde olay sayıları, başvuru sayıları kanun dahilinde alınan kararların niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilirdi.

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