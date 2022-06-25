Cudi Dağı zirvesinde, gemi silüetinde yapılar için düğmeye basıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cudi Dağı zirvesinde, gemi silüetinde yapılar için düğmeye basıldı

İHA

Cudi Dağı zirvesinde, gemi silüetinde yapılar için düğmeye basıldı

Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında 2022 Cudi Festivali Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Cudi Dağı Sefine bölgesinin turizme kazandırılması için proje hazırlandı. Şırnak Cudi Dağı'nda yapılan başarılı operasyonlar sonucu güven ve huzurun hakim olduğu bölgede, Cudi Festivali hazırlıkları da devam ediyor. Vali Bilgin, Temmuz ayında Cudi Dağı Sefine bölgesinde çok güzel bir organizasyon yapacaklarının müjdesini verdi. Vali Bilgin, “Cudi Dağı'nda halkımızla ve yurt dışından gelen misafirlerimiz ile birlikte yaşayacağız. Ben Şırnak halkını ve ülkemizin her köşesinde bulunan vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Ayrıca yurt dışındaki turistlere de Şırnak’ın çok özel bir yer olduğunu, mutlaka gelip buraları görmeleri gerektiğini, özellikle Cudi Dağı'nın ilahi dinler açısından da çok önemli bir ziyaret yeri olduğunu söylemek istiyorum. Şimdiden Cudi Dağı'nda çok yönlü bir merkez yapacağız, gemi şeklinde bir proje hazırlıyoruz. Onu da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Camisiyle, sosyal alanlarıyla beraber, belki Musevilik, Hristiyanlık açısından önem arz eden ibadet noktalarıyla birlikte insanlığın yeniden doğuşu, yeniden bir araya gelişinin ve sadece insanlık değil aslında, canlıların, en önemli canlı olan insan ve sonrasında hayvanların yeniden dirilmesinin simgesi olarak Cudi’de, yeniden insanlığın dirilmesinde hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre’de şiddetle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Cizre’de şiddetle mücadele toplantısı
Üs bölgesinde görevli asker, kaplumbağaya elleriyle su verdi
YEREL HABERLER Üs bölgesinde görevli asker, kaplumbağaya elleriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.