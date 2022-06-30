Silopi Final okullarında yaz okulları coşkusu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Final Okulları Silopi Kampüsünde "Yaz Okulu" programı büyük bir coşkuyla başladı.

Silopi ilçesinde 27 Haziran 23 Temmuz ve 1 Ağustos30 Ağustos olarak iki seans şeklinde düzenlenecek yaz okulu programında yüzme, İngilizce, futbol, basketbol, robotik kodlama, görsel sanatlar, saz, gitar ve daha birçok sürprizlerle öğrencilere hizmet verecek. Yaz okuluna kayıtların devam ettiğini belirten Final Okulları Kurucu Müdürü Ali Aytış, “Öğrencilerimize yaz aylarında da keyifli zaman geçirmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. İki seans şeklinde düzenleyeceğimiz etkinliklerimize öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

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