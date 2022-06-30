Şırnak’ta şehit Abdurrahman Avcı kütüphanesi açıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren Türk Ocakları tarafından Güzel Sanatlar Lisesinde oluşturulan Şehit Abdurrahman Avcı kütüphanesi törenle açıldı.

Düzenlenen törene Şırnak Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, Araştırmacı Yazar Cevat Varlı, Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, Elazığ Türk Ocakları Şube Başkanı Mahir Dabak, Adıyaman Türk Ocakları Şube Başkanı Yusuf Gökhan Dursun, Şanlıurfa Türk Ocakları Başkanı Cemil Demir, Türk EğitimSen Şube Başkanı Turgut Tatar ile şehidin yakınları katıldı.

Tören, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 2017 yılında Cudi Dağı’nda teröristler tarafından şehit edilen Güvenlik Korucusu Abdurrahman Avcı’nın adı Şırnak Güzel Sanatlar Lisesinde yaşatıldı. Açılışa katılanlara teşekkür eden Türk Ocakları Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı, “Şehit Abdurrahman Avcı bir kahramandı. Onun hatırasını bu kütüphanede yaşatacağız” dedi.

Programın sonunda Malatya Türk Ocakları Şube Başkanı Nadir Günata, Şırnak Vali Yardımcısı Ali Erdoğan’a Malatya Kültür Envanteri kitabı ile şehidin ailesine plaket takdim etti.

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