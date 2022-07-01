Şırnaklı kardeşler üç kuşaktır dede mesleğini sürdürüyor

Şırnak‘ın Cizre ilçesinde yaşayan Selman ve Emin Değer adlı kardeşler, 3 kuşaktan beri dede mesleği olan terziliği sürdürüp yöresel elbise dikimi yapıyorlar.

Cizre’de terzi dükkanı işleten Selman ve Emin Değer kardeşler 3 kuşaktan beridir dede mesleği olan terzi mesleğiyle yöresel elbiseler dikerek yapıyorlar. Bölge halkının özel günlerinde vazgeçmediği yöresel elbiseleri yaptıklarını belirten Değer kardeşler, kültürel elbiselerin kaybolmaması ve gelecek nesillere ulaşması için gayret edeceklerini belirtiler. Yaptıkları yöresel elbiselere yurtiçi ve yurtdışından sipariş aldıklarını aktaran Değer kardeşler, yaptıkları mesleğin peygamber mesleği olduğunu söyleyerek kutsal bir iş yaptıklarını dile getirdiler.



“Yöresel elbiseler kültürün bir parçası”

3 kuşaktan beridir dede mesleğini yaptıkları aktaran Selman Değer, “Ailemizde ilk önce dedem Salim bu mesleği öğrendi. Sonra oğluna yani babam Beşir’e terziliği öğretti. Babam, 65 yıl yöresel elbise dikimi yaptı. Bizlerde babamın yanında çalışarak öğrendik. Yani 3 kuşaktır terzi işini yapıyoruz. Bu mesleği Cizre’de yöresel elbiseler üzerinde daha çok yapmaktayız. Botan yöresinin elbise kültürü olan el ile dokunan kumaşları “şal şapik” elbisesi olarak dikiyoruz. Daha önceleri bölgemizde bu mesleği icra edenler vardı. Şu an için yöresel elbiseleri diken terzi kalmamış sayılır. Bizler de bu mesleğe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kültürümüz olan elbiselere sahip çıkarak gelecek kuşaklara da ulaşması gerekiyor. Kültürümüze ait olan bu giyim tarzı bölge halkı tarafından da sahipleniyor. Özel günlerde, düğünlerde, nişanlarda davetlerde bu elbiseleri giyiyorlar. Hakkari bölgesi ve çevresi, Irak tarafında sorani, bölgemizde ise şal şepiki olarak bilinen bu yöresel elbiseler yüzyıllardan beridir giyilmekte. Bu elbiseleri yaparken yurt içi ve yurt dışında siparişler alıyoruz. Eski zamanlarda bu elbiseleri herkes giyerdi. Şimdi özel günlerde giyiliyor. Dedelerimizden kalan bu kültürü devam ettireceğiz. Buna sahip çıkmalıyız” dedi.

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