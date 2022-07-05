Şırnak’ta Temmuz ayında karla mücadele devam ediyor Terörden temizlendi, ilk defa kapalı yayla yolları göçerlere açıldı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele yaz aylarında da devam ediyor. 3 bin rakımlı askeri üs bölgesinin yolları kardan temizleniyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Kato, Kerkür, Marinus, Faraşin gibi bölgelerde yaz kış vatan nöbeti tutan güvenlik güçleri için Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ilçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz’un talimatlarıyla askeri üs bölge yollarında biriken kar kütleleri temizleniyor. Yaz mevsiminin ortasında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgelerde dozer ve kepçelerle yollar açılıyor. Öte yandan bölge teröristlerden temizlenince ilk defa göçerler gidemedikleri yaylalara gitsin diye kapalı yollar açılıyor. Göçerler, hayvanlarını 4 ay boyunca Kato Dağı eteklerinde beslemek için ekiplerin açtığı yollar sayesinde karlı dağları aşıp yaylalara çıkıyor. Beytüşşebap kaymakamlığı resmi sayfasından yapılan paylaşımda, "Kato, Kerkür ve Acar üs bölge yollarında çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin karla mücadelesi devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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