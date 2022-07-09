Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu sona erdi

İHA

Habur Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu sona erdi

Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapılarından Habur Sınır Kapısı’nda, çoğunluğu tır olmak üzere günde 4 bin 669 araç giriş çıkış yaptı.
Türkiye’nin Irak’a açılan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki ihracatın lokomotiflerinden biri olan Habur Sınır Kapısı, Kurban Bayram’ında sakin geçti. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, bekleme süresinin minimize edilmesinin en büyük faktörü Habur emniyet müdürlüğüne bağlı pasaport işlem memurları ile gümrük muhafaza müdürlüğü memurlarının senkronize çalışması yoğunluğu bitirdi.
Dün geceden bu yana Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan tır, tanker 2066 sayıyken Türkiye’den Irak’a giriş yapan tır ve tanker sayısı bayram münasebetiyle 562 adet oldu. Yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden 62’si Türkiye’ye giriş yaparken 60 otobüs de Türkiye’den Irak’a giriş yaptı. Küçük ticari ve hususi araçlardaki sayı ise Türkiye’ye giriş 1203, Türkiye’den çıkış ise Irak plakalı ağırlıklı olmak üzere 716 araç oldu. Son 24 saatte Türkiye’ye girişçıkış yapan araç sayısı toplamda 4 bin 669 oldu.
Günübirlik Irak’a giden yolculardan Hasan Yıldız isimli vatandaş, dün gece bayram münasebetiyle Irak tarafında yoğunluk olduğunu söyledi. Yıldız, “Yalnız bugün o yoğunluk kalmadı. Böyle devam ederse memnunuz” dedi.
Günlük yaklaşık 2000 aracın sirkülasyonu olan özel idare tır parkı sahası bayram münasebetiyle boş denecek kadar araç olduğu gözlemlendi. Irak’a 2007 yılından beri şoförlük yaptığını belirten Mehmet Baytar, Şırnak Valiliği İl Özel idareye bağlı tır parkı güvenli olduğundan dolayı araçlarını buraya bıraktıklarını ifade etti. Baytar, ailesiyle bayramı geçirdikten sonra tekrar Irak’a gitmek üzere yola çıkacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Prof. Dr. Erkan: “15 Temmuz’da lösemi tedavisinden kalkıp sokağa çıktım”
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Erkan: “15 Temmuz’da lösemi ...
Şırnak polisinden kurban satıcılarına “sahte para” uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Şırnak polisinden kurban satıcılarına “sahte para” ...
Cizreli çiftçilere toprak, bitki ve iklim ilişkileri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Cizreli çiftçilere toprak, bitki ve iklim ilişkileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.