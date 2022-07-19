Şırnak'ta PTT İl Müdürlüğünde tatbikat düzenlendi

Şırnak'ta PTT Başmüdürlüğü binasında yapılan tatbikata, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, itfaiye ekipleri ile PTT personelleri olmak üzere toplam 50 kişi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, ihbarla harekete geçen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, depremde yaralanan vatandaşların kurtarılması, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki ve itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi canlandırıldı. PTT İl Müdürü Orhan Zeyrek, yaptığı açıklamada, genel müdürlük talimatları doğrultusunda her yıl tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Doğal afet, sel, deprem, yangın, deprem, hırsızlık gibi olaylara karşı personellerini bilinçlendirmek amacıyla böyle bir tatbikat düzenlediklerini ifade eden Zeyrek, "Tatbikata katılım sağlayan ve emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Temel amacımız personellerimizi bilinçlendirmek. Kamu hizmetini vatandaşlarımıza verirken yaşanması olası olaylara karşı can güvenliğin ön planda olması için böyle bir tatbikat düzenledik" dedi.

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