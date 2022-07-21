Cizre’de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu Yangında balkonda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dairenin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü Dirsekli mezrasında bulunan TOKİ konutlarında 5 katlı bir binanın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında dumanları gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi yara almadan kurtarıldı. Yangın sonucu evde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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