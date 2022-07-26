Şırnak’ta terörün finans kaynağına operasyon: 27 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 200 paket kaçak sigara, 88 şişe kaçak alkol, 6 adet cep telefonu, 2 adet tespit cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 19’ü kaçakçılık ve 8’i asayiş toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

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