Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18–24 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 9 şüpheli gözaltına alınarak, ilgili il ve birimine teslim edildiği kaydedildi.

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