Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal sayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde Cudi Festivali'nin 2'ncisi 30 Temmuz'da düzenlenecek. Vali Osman Bilgin, hem zalimlerin hem de PKK terör örgütünün helak oluşunu simgeleyen bir festival düzenlediklerini belirterek, "Burada 3 dinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Türkiye, Irak, Suriye üçgeninde yer alan ve bir dönem terör kamplarının bulunduğu Cudi Dağı'nda artık müzik sesleri ve türküler yükseliyor. Terörden arındırılan Cudi Dağı, festival, şenlikler ve doğa sporlarının merkezi haline geldi. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen Sefine bölgesinde bu yıl Cudi Festivali'nin 2'ncisi yapılıyor.

'MEDENİYETLER BULUŞUYOR'

"Cudi Dağı'nda 40 yıl aradan sonra medeniyetler buluşuyor. Özlem sona eriyor" sloganıyla 30 Temmuz'da düzenlenecek olan festivalde, ziyaretçiler Sefine bölgesinde şükür namazı kılıp dualar edecek. Aşure dağıtımının yapılacağı festivalde, bölge insanı Türkçe ve Kürtçe müziklerle, yöresel kıyafetleriyle halay çekip, yılların hasretini giderecek. Havai fişek gösterisi yapılacak festivale, Hatay Medeniyetler Korosu da katılacak. Grup Tillo ile Şırnak İl Müftülüğü ilahi grubu da ilahiler okuyacak. Festivale başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bazı bakanların ve yardımcılarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılması bekleniyor.

Vali Osman Bilgin, Cudi Festivali'nin ilkini geçen yıl yaptıklarını anımsatarak, "Festivali hem ilahi olan dinimiz İslam olmak üzere 3 ilahi din tarafından kutsal sayılan bir mekana dikkat çekmek hem de 40 yıldır devletimizin özellikle bu bölgede yaşayan halklarımızı sürekli rahatsız eden bölücü terör örgütünü lanetlemek ve onun karşısında devletimizin verdiği mücadele sonucunda terörden arındırılmış bu bölgeyi halkın rahat bir şekilde kendi inançlarını, ibadetlerini ve geçmişle bağlantılarını net bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla düzenliyoruz. Bölgenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yapıyoruz. Çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonla birlikte özellikle bölgenin tarihi özelliğine vurgu yapmak istiyoruz. Buranın arkeolojik kazı kapsamına alınması için çalışmalar yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ve ilgili üniversitelerle irtibata geçtik. Bununla ilgili çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Hem zalimlerin hem de PKK terör örgütünün helak oluşunu simgeleyen bir festival düzenliyoruz. Yani bir nevi zalimlerin, insanlara zulmedenlerin, toplumların helak olmasını simgeleyen bir yer. O bölge 40 yıl önce Şırnaklı hemşerilerimizin ve bölgeden gelen tüm insanların ziyaret ettiği ve önem verdiği bir bölgeydi. Orada bulunan mekanı aslına uygun restore etmek istiyoruz. Cami yapmak istiyoruz. Burada 3 dinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-07-27 16:43:47



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