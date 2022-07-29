Şırnak yaylalarında hummalı yol onarma çalışması

Şırnak’ta bahar ayında yaylaya çıkartılan sürülerle birlikte bozulan yayla yollarının onarma çalışmaları devam ediyor.

İlçe özel idare ekipleri, Kaymakam Hasan Uğuz'un talimatıyla, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalarda göçer sürülerinin kullanılamaz hale getirdiği yollar için yol açma çalışmaları başlattı. Ekipler, ilçe genelinde; Hale, Meydan, Kahnicemet ve Faraşin yaylalarındaki vatandaşların yollarını toprak ve taşlardan temizlemek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. Çalışmalarla ilgili konuşan operatör İrfan Cin, bir ay boyunca yol açma çalışmaları yaptıklarını söyledi. Cin, "Kaymakamımız Hasan Uğuz, ilçe özel idare müdürümüz Seyit Gökçe ve şantiye şefimiz Cihat Akdağ’ın talimatları doğrultusunda bahar aylarında göçerlerin sürüleri yolları kapatmış ve taş doldurmuştu. Ekip arkadaşlarımızla beraber yaylada yol temizleme çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde hepsini bitirmiş olacağız. Hem yazın hem kışın yol açmakla geçiyor günlerimiz. İşimizi seviyoruz, halkımıza hizmet etmekten çok mutluyuz" dedi.

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