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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir"

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir"

Şırnak Valiliği tarafından Cudi Dağında düzenlenecek olan Cudi Festivaline katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cizre’de Nuh Peygamber Türbesi ve İsmail Ebulİz El Cezeri’nin kabrini ziyaret etti.
Cudi Festivaline katılmak üzere Şırnak’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Osman Bilgin, belediye başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman ile birlikte Cizre’yi gezdi. Erbaş ve beraberindeki heyet Nuh Nebi Camisini gezdikten sonra cami avlusunda mezarları bulunan Hz. Nuh Peygamber ve sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz ElCezeri’nin kabrini ziyaret edip dua etti.
Hz. Nuh’un yanı makamında İsmail Ebul İz Bin Rezzaz ElCezeri’nin kabri başında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, "Bundan sonra Cudi Festivali ismi ile Hz. Nuh’u anma programını yapacak olmanın heyecanını taşıyorum. Bugünden itibaren de akşama kadar bu programlar devam edecek. Bu vesile valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir. Dirilişin öncüsüdür. Yeniden dirilişin, yeniden insanlığın meydana gelişinin öncüsüdür. Biz bütün gençlerimize Hz. Nuh gibi dirayetli, Hz. Nuh gibi doğrudan ısrar etmeyi, her zaman dürüstlüğün peşinden koşmayı bütün insanlığı aydınlatacak ve onun getirmiş olduğu o ilkeleri Allah Resulü Efendimizin Kur'anı Kerim ile bütün insanlığa ulaştırdığı bu ilkeleri bütün insanlığın, bütün gençlerin ilkeleri olmasını her zaman teklif ediyoruz, telkin ediyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu vesile ile Şırnak’ta Cudi Dağında yapacağımız Hz. Nuh’u anma merasiminde dünyaya vereceğimiz mesaj birlik ve beraberlik mesajı olacaktır" dedi.
Cudi Festivalini Cizre ziyareti ile birlikte başlattıklarını söyleyen Vali Osman Bilgin, ”Cudi demek, yeniden diriliş ve doğuş demek, medeniyetlerin dirilişi demek. Tabi ki Cudi ateşin yıllardır yandığı Nuh tufanından bu yana yanmaya devam edebilen bir ateştir. Bu akşamda inşallah festival ateşimizi yakacağız. Festivali bu yıl daha da büyüterek devam ettiriyoruz. Cudi ateşi zalimlere karşı, zalimlerin helak olmasını ve yok oluşunu simgeleyen bir ateş. Bugünde biz zalimlerin yok oluşunu simgeleyen ateşi akşam yakmış bulunacağız" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyet, cami açılışı ve Cuma Hutbesine katılmak üzere Silopi ilçesine geçti.

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