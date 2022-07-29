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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi’de Kur’an kursu açılışına katıldı

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi’de Kur’an kursu açılışına katıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Birlik Köyü Camii'nde cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarihi Nuh Nebi Camii'ni ziyaret ederek, Kur’an kursunun açılışını yaptı.
Şırnak Valiliği tarafından Cudi Dağı’nda düzenlenecek olan Cudi Festivali'ne katılmak üzere Şırnak’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Silopi ilçesine bağlı Birlik köyüne geçerek cuma hutbesi irad etti. Erbaş, ardından köyde Hazreti Nuh’un gemisinden inenler tarafından yapıldığına inanılan tarihi Nuh Nebi Camii'nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tarihi caminin önemine dikkat çekerek, yarın Cudi Dağı Sefine bölgesinde düzenlenecek Hazreti Nuh’u anma etkinliğine katılacağını belirtti.
Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, tarihi caminin restorasyonu konusunda çalışmalar olduğunu ifade etti.
Daha sonra Vali Bilgin ile birlikte Başverimli beldesine geçen Erbaş, burada Hazreti Ömer Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Erbaş, öğrencilerle sohbet etti.

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