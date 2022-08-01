Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 15,74 gram metamfetamin, 36 kilo kaçak çay, 75 halı, 20 bin 300 kozmetik malzemesi, 390 giyim eşyası ve 4 elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez

2022-08-01 16:23:45



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