Şırnak'ta 700 ton baldan 150 milyon lira gelir hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta 700 ton baldan 150 milyon lira gelir hedefleniyor

İHA

Şırnak'ta 700 ton baldan 150 milyon lira gelir hedefleniyor

Şırnak’ta arıcılar birliğinin verilerine göre il genelinde binlerce arıcıdan 700 ton bal üretimi bekleniyor.
Şırnak’ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan bölgelerde, hayvancılığın yanı sıra arıcılık faaliyetleri de arttı. İl genelinde arıcılık yapan yüzlerce arıcı, serbest edilen yaylalara giderek arıcılık faaliyetlerine başladı. Hayata geçen projeler sayesinde yüzlerce vatandaş arıcı oldu. Öte yandan, ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar, Şırnak yaylalarına çıktı. 4 ay boyunca yaylalarda kalan arıcıların bal hasadının bu yıl artacağı ve 700 ton bal üretimi yapılacağı kaydedildi.
Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, il genelinde yüzlerce arıcının serbest edilen yaylalara çıktığını söyledi. Aşan, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılık faaliyetleri çok yüksek. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde birçok vatandaşımız arı sahibi oldu. Kalkınma ajanslarının destekleriyle çalışmalarımız var. Birlik ve kurum olarak arıcılarımızın yanındayız. Beytüşşebap’taki bal tamamen organik baldır. İlimiz genelinde 700 ton bal üretimin yapılmasını bekliyoruz. 700 tonun 500 tonu Beytüşşebap yaylalarından geliyor. Güvenlik güçlerinin bölgede sağladığı huzur sayesinde arıcılarımızın çıkamadığı bölgelere bu yıl gidebildiler, bu da demek oluyor ki verim daha çok artıyor. Hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak olan arıcılık faaliyetlerinin her geçen gün hız kazanacağını söyleyebilirim. Bu anlamda bize her türlü desteğini sunan devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonu: 24 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.