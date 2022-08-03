Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı.

Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-08-03 16:40:37



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