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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

320 derece fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi

DHA

320 derece fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta termometreler 40 dereceyi gösterirken fırın ustaları ise 320 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi veriyor. Fırının içinde hissedilen 60 derecenin üzerindeki sıcaklık nedeniyle yaz aylarında zorluklar yaşadıklarını belirten fırıncı ustası Ali Yorgun, "Bu işin en güzel yanı hizmet etmektir" dedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şırnak´ta termometreler 40 dereceleri gösterdi. Gündüz vatandaşlar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boşaldı. 320 dereceyi bulan fırın ateşinin karşısında ekmek mücadelesi veren fırıncılar ise çift vardiyaya döndü. Dükkanların içindeki sıcaklık 60 dereceleri görürken, sürekli ter döken ustalar her gün 8 litreye kadar su tüketiyor. Sabahın 6´sında ateş karşısında başlayan mesaileri gece geç saatlere kadar sürüyor.
`AKŞAMA KADAR 4 LİTRE SU İÇİYORUZ´
Fırıncı ustası Ali Yorgun, yaz ayında çok zorluk çektiklerini söyledi. Yorgun, "Sıcak olduğu için dışarıda millet 40 derece altında çalışırken, fırın çalışmadığı halde 60-70 derece sıcaklık var içeride. Bu işin en güzel yanı hizmet etmektir. Çift vardiya çalışıyoruz. Gece vardiyası akşam 21.00´den sabah 06.00´ya çalışıyor. Biz gündüz vardiyası sabah saat 06.00´dan akşam 17.00´ye kadar çalışıyoruz. Akşama kadar yaklaşık 4 litre su içiyoruz. Bu 4 litrenin neredeyse 3 litresi ter ile gidiyor. İnsan fırında durduğu yerde terliyor. Konuşurken bile insan terliyor. Çünkü fırının içi gerçekten çok sıcak oluyor. Ekmeğin 320 derecede pişerken, dükkan içindeki ısı ise 70 dereceleri bulabiliyor. Ama korunma yöntemi olmuyor. Elimizde sadece su var. Ya yüzümüzü yıkıyoruz ya da suyu içiyoruz´ dedi.
`FAZLA SICAK OLDUĞUNDA ARA VERİYORUZ´
13 yıldır fırın ocağında çalışan Fettah Yorga ise "Bazen eve gidiyorum ailem bugün çok sıcak diyor. Biz fark etmiyoruz. Çünkü dışarıdaki sıcaklık ile fırındaki sıcaklık bir değil. Dışarıda hava sıcaklığı 30 derece ise içerde mutlaka 35 veya 40 dereceyi buluyor. Bazen biz de dayanamıyoruz dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Fırını terk ediyoruz fırından elli altmış metre uzaklaşıyoruz. Ben 13 yıldır bu iş yerinde çalışıyorum. Bir sürü arkadaş gelip gitti, dayanamadılar bazıları. Kışın hava fazla soğuk olduğu zaman hamur sıkıntısı yaşıyoruz. Kabarmıyor, mayalanmıyor. Yazın dikkat etmesek hamur fazla mayalanıyor ekmek çıkmıyor. Eğer fazla sıcak olursa duş alırsak, alışkanlık haline gelir. Ama elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Fırının önünde kalan arkadaşımız dayanamıyor. Çok fazla sıcak olduğunda ara veriyoruz. Hamurumuzu biraz erteliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-08-06 10:56:55

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