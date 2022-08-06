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Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

DHA

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta 25 hafta, 27 günlük ve 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.
Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük 775 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için, doktorlar tarafından Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-08-06 21:46:33

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