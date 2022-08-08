Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polis ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 32 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1,46 gram metamfetamin, 2 bin 830 kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-08-08 15:48:09



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