Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'den Irak'a ihracat, geçen yıla oranla yüzde 30 arttı

DHA

Türkiye'den Irak'a ihracat, geçen yıla oranla yüzde 30 arttı


Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)TÜRKİYE'nin Irak'a ihracatı, geçen yıla göre 2022'nin ilk 7 ayında yüzde 30 artarak 7 milyar 364 milyon dolara ulaştı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Irak ile ihracatımız geçen yıl 5'inci sıradaydı. Ama bu yıl 4'üncü sıraya yükseldi. Irak, en çok ihracat yaptığımız 4'üncü ülke. Bu çok güzel bir veri" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den Irak'a, bu yılın ilk 7 ayında 7 milyar 364 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Böylece Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5,1'lik payını Irak oluşturdu. Geçen yıla göre de Irak'a ihracat, yüzde 30 arttı. Irak, aynı zamanda bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı. Irak'ı yüzde 28,8 artışla ABD, yüzde 3 artışla Almanya takip etti.
GÜNLÜK ARAÇ SAYISI YÜZDE 22 ARTTI
Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki 500 bin metrekare alana kurulu, 5 bin araç kapasiteli TIR parkında şoförler Irak'a ihraç edilecek ürünleri götürmek için işlem yaptırıyor. Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı Habur TIR parkından giriş-çıkış yapan araç sayısı, yılın ilk 7 ayında 1 milyon 3 bin 23'e ulaştı. Günlük ortalama giriş-çıkış sağlayan araç sayısı ise 4 bin 731 oldu. Bu yılın ilk 7 ayında günlük araç giriş-çıkış sayısında geçen yıla göre, yüzde 22 artış görüldü.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yapılan ihracatın geçen yıla göre 2022'nin ilk 7 ayında yüzde 30 oranında arttığını belirterek, "Bugün burada toplam araç sayımız 2 bin 950. İki ay önce günlük araç geçiş sayımız 1500 TIR'dı. Yaklaşık o kadar sayı da Irak'tan Türkiye'ye dönüyordu. Şimdi günlük araç geçiş sayısı 2 bin. Karşıdan gelen araç sayısı da o kadar. Baktığımızda bu, bütün kara sınır kapılarımızdaki en büyük rakam. Bu hem ilimiz hem sınır kapımız hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli" dedi.
'IRAK, EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ 4'ÜNCÜ ÜLKE'
Irak'ın Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergisinin bazı kalemlerinde düşüşler olduğunu hatırlatan Vali Bilgin, "İlimizde eylül ve ekim aylarında ihracat rakamlarında yükseliş oluyor. İnşallah yıl sonunda yüzde 30-40 artışla tamamlayacağız. İlimiz ticarette de çok önemli bir hamle kazandı. İnşallah üretimde de bir hamle sağlayıp, ilimizi bu konuda taçlandıracağız. Irak ile ihracatımız geçen yıl 5'inci sıradaydı. Ama bu yıl 4'üncü sıraya yükseldi. Irak, en çok ihracat yaptığımız 4'üncü ülke. Bu çok güzel bir veri. Tabii ki Irak bizim komşumuz ve özel ilişkilerimizin olduğu bir ülke çok şükür. Bu rakamlar arttıkça hem ticari hem de komşuluk ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bundan da son derece mutluyuz" diye konuştu.
'IRAK'A HER ŞEY GİDİYOR'
Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR şoförlerinden Lokman Can da "Gümrüğün işleyişinde bir sıkıntı yok. Gidip, geliyoruz. Zorluk çekmiyoruz. Irak tarafında biraz yoğunluk oluyor. Gümrük, Irak'ta biraz ağır işliyor. Sistemleri burası gibi değil. Orada elimiz, kolumuz bağlı. Yapacak bir şey de yok. Şu anda un yüklemişim, Irak'a götürüyorum. Her şey gidiyor, Allah'a şükür memnunuz. Bir akıntı oluyor. Batıya çalışmaya gitmektense burada kendi kapımızda ekmeğimizi kazanıyoruz. 4-5 günde, bir haftada Irak'a gidip geri dönüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN
2022-08-10 12:43:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta belediyenin asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta belediyenin asfalt çalışmaları sürüyor
İdil Kaymakamı Refik Özsoy, vatandaşlara aşure ikram etti
YEREL HABERLER İdil Kaymakamı Refik Özsoy, vatandaşlara aşure ikram ...
Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm ...
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında gözaltına ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak ve sınır kapısında kaçakçılık operasyonlarına ...
Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi
YEREL HABERLER Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.