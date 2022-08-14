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'Sırtımdaki Kütüphane' projesi ile 11 bin 400 öğrenci kitapla buluştu

DHA

'Sırtımdaki Kütüphane' projesi ile 11 bin 400 öğrenci kitapla buluştu


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-ŞIRNAK'ta bir grup gönüllünün başlattığı 'Sırtımdaki Kütüphane' projesi ile 3 yılda 11 bin 400 öğrenci kitapla buluştu, 5 köye de kütüphane kuruldu. Köy köy dolaştıklarını belirten proje koordinatörü Mehmet Bilir, "Bağışçılarımız sayesinde çocuklarımızı hem kitap okumaya hem de spor yapmaya teşvik ediyoruz. Bu sayede 11 bin 400 çocuğumuza ulaştık. Hedefimiz; yıl sonuna kadar 15 bin çocuğumuza ulaşmak. Bağışçılarımızın kitap ve hediyelerini bekliyoruz" dedi.
Kentte 3 yıl önce bir araya gelen gönüllüler, başta köy çocukları olmak üzere kitap ihtiyacı olanlar için 'Sırtımdaki Kütüphane' adlı projeyi hayata geçirdi. 6 gönüllünün bir köy ziyareti ile başlayan proje, hayırseverlerin desteğiyle genişletildi.
5 KÖYE KÜTÜPHANE KURULDU
10 ilde 100'den fazla gönüllü ile devam eden projede; üniversite öğrencileri ile müzisyenlerin yanı sıra birçok meslek grubundan kişi yer alıyor. Proje aracılığıyla boş zamanlarında kırsala inen gönüllüler, bağışlar sayesinde 11 bin 400 çocuğa kitap ulaştırdı, aynı zamanda 5 köye kütüphane kurdu. Proje kapsamında 'Kitap Oku, Hediyeni Kap' sloganı ile kampanya da düzenlendi. En çok kitap okuyan öğrencilere, bisiklet, tenis raketi, futbol topu, kaykay, paten gibi hediyeler verildi.
HEDEF 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK
Proje koordinatörü Mehmet Bilir, köy köy dolaştıklarını belirterek "3 sene içerisinde 11 bin 400 çocuğumuza ulaştık. Kumçatı beldemize geldik. En çok kitap okuyan çocuğumuza ulaştık. Bisikletini hediye ettik. Projemiz kapsamında en çok kitap okuyan çocuğumuzu hem spora hem de kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli hediyelerimiz olacak. Bağışçılarımız sayesinde çocuklarımızı hem kitap okumaya hem de spor yapmaya teşvik ediyoruz. Bu sayede 11 bin 400 çocuğumuza ulaştık. Hedefimiz; yıl sonuna kadar 15 bin çocuğumuza ulaşmak. Bağışçılarımızın kitap ve hediyelerini bekliyoruz" dedi.
5 ay içerinde 25 kitap okuyarak bisiklet hediyesini alan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Güngör de kitap okumayı çok sevdiğini ve birinci olduğu için de bisiklet hediyesini aldığını söyledi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-08-14 11:00:21

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