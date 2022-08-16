Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-14 Ağustos'ta, il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si FETÖ/PDY, 12'si ise PKK/KCK'dan olmak üzerek 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si de tutuklanarak cezaevine gönderdi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-08-16 14:57:36



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