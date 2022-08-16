Uludere´de baraj gölüne düşen Enver kayboldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için arama çalışması başlatıldı.

Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, Musa Tepe Barajı mevkisinde dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Şırnak AFAD ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Baykır´ın bulunması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Uludere Sekvan KÜDEN

2022-08-16 21:24:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.