Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1521 Ağustos'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-08-22 15:33:49



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