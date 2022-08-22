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Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı

DHA

Şırnak´taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara, 75 kaçak cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı, 1 oyun konsolu ve ekipmanı, 56 kilo gümrük kaçağı çay ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-08-22 15:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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