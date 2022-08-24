Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (2)

BİTİŞİK EVDE UYUYAN 2 ÇOCUK, KOMŞULAR SAYESİNDE KURTULMUŞ
Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan´ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan´ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.
8 çocuğu olan Hasan Karaaslan´ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz´e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul´da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Hasan Karaaslan´ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN
2022-08-24 11:26:49
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