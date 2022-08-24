Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3)

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan´ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Karaaslan´ın, ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.
Hasan Karaaslan´ın emniyetteki işlemleri sürerken, anne ve kızlarının da Şırnak Devlet Hastanesi´nde otopsi işlemleri devam ediyor. Sekvan KÜDEN/ İDİL (Şırnak), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN
2022-08-24 15:22:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.