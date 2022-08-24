Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3)



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan´ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Karaaslan´ın, ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.

Hasan Karaaslan´ın emniyetteki işlemleri sürerken, anne ve kızlarının da Şırnak Devlet Hastanesi´nde otopsi işlemleri devam ediyor. Sekvan KÜDEN/ İDİL (Şırnak), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN

2022-08-24 15:22:31



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