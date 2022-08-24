Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4)

TUTUKLANDI
Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anne ve kızlarının otopsi işlemleri ise tamamlandı. Cenazeler teslim alınırken, kızların tabutunun üzeri tülle örtüldü. Anne ve kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere İdil'e gönderildi. (DHA)Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN
2022-08-24 17:19:48
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