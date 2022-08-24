Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5)

ANNE İLE 3 KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİ
Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ın cenazeleri, İdil ilçesine bağlı Sırt köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızları, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. (DHA)Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN, Bayram KAPLAN
2022-08-24 19:08:42
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